Электробус столкнулся с машиной скорой помощи в Москве

Фото: скриншот с видео телеканала Москва 24

Электробус столкнулся с машиной скорой помощи в столице. Авария произошла на Дмитровском шоссе.

Двоих человек госпитализировали с различными травмами, передает телеканал Москва 24. На месте работают экстренные службы. ГИБДД выясняется причины и обстоятельства произошедшего.

13 января водитель автомобиля сбил двух пожилых людей на юго-западе Москвы. Пострадавшие были переданы медикам в тяжелом состоянии. Водитель не покинул место происшествия.