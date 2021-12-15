СК начал проверку после смерти юноши в фитнес-клубе на западе Москвы

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Следственный комитет начал проверку по факту смерти молодого человека в одном из фитнес-клубов на западе Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.

Инцидент произошел 15 декабря. Юноше 2003 года рождения во время тренировки в спортзале стало плохо. Он потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако врачам спасти молодого человека не удалось.

По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная хроническим заболеванием. В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Российская Премьер-лига выясняла обстоятельства смерти болельщика. Зритель скончался на трибуне после матча 18-го тура чемпионата России между самарскими клубом "Крылья Советов" и казанским "Рубином". По предварительным данным, у фаната произошла внезапная остановка сердца.