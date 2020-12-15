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Москва 24

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Происшествия

15 декабря, 23:42

Мужчина напал на дежурного КПП медучреждения в центре Москвы

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина напал на дежурного пропускного пункта медучреждения в центре столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщил в Следственном комитете (СК) по городу.

По факту посягательства на жизнь военнослужащего возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел вечером во вторник, 15 декабря.

Подозреваемый при попытки пройти через КПП медицинского учреждения на Гоголевском бульваре причинил потерпевшему колото-резаные ранения.

В настоящее время мужчина 1992 года рождения задержан. Проводятся следственные действия. Также будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Двоих мужчин ранее задержали за нападение на продавца магазина в Москве. Потерпевший рассказал, что застал покупателей за кражей.

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