Двоих мужчин задержали за нападение на продавца магазина в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Сотрудники Росгвардии задержали мужчин, которые избили продавца столичного магазина. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители ведомства.

Согласно данным Росгвардии, на улице Русаковской к сотрудникам вневедомственной охраны обратился продавец магазина. Мужчина сказал, что застал двоих покупателей за кражей. Неизвестные напали на работника магазина, попытавшегося их остановить, и скрылись.

"Правоохранители вызвали на место происшествия скорую помощь, уточнили у пострадавшего приметы правонарушителей и приступили к их поиску", – говорится в сообщении. Через пять минут подозреваемых в нападении удалось задержать около соседнего дома.

Задержанными оказались 35-летний и 38-летний приезжие, их передали в МВД для следственных действий. Потерпевший продавец был доставлен в больницу.

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