Фото: МЧС России

Крупный пожар произошел на крыше цеха в Новочеркасске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Отмечается, что площадь возгорания достигла 1 тысячи квадратных метров.

"Для оперативной ликвидации к месту происшествия направлен пожарный поезд", – сообщили в ведомстве.

Ранее возгорание возникло в складском помещении в Одинцове. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Для ликвидации возгорания направили 20 единиц техники и 71 человека.

До этого крупное возгорание произошло в научном центре Федерального медико-биологического центра в Красногорске. Сообщалось, что очаг пожара возник на первом этаже здания. Впоследствии обрушилась кровля лаборатории. В качестве предварительной причины назвали короткое замыкание.