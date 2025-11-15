Свыше 20 тысяч человек эвакуировали в Нюрнберге из-за бомбы времен Второй мировой

Фото: depositphotos/selensergen

Свыше 20 тысяч человек были эвакуированы в немецком городе Нюрнберге из-за обнаруженной американской бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что неразорвавшаяся авиационная бомба весом 450 килограммов была обнаружена во время строительных работ в одном из районов города.

Эвакуация затронула несколько домов престарелых и медицинские учреждения. Также были перекрыты все дороги в радиусе 800 метров.

В администрации города добавили, что это самая крупная эвакуация в городе из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. На месте обнаружения снаряда работают около 900 специалистов.

