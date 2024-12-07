Капитолий в Калифорнии эвакуировали из-за письма с угрозами

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Здание Капитолия в американском штате Калифорния эвакуировали из-за поступившего по электронной почте анонимного письма с угрозами. Об этом сообщила местная полиция в соцсети X.

"6 декабря на электронную почту Капитолия поступило сообщение с угрозой <...> здание Капитолия и прилегающие помещения были временно эвакуированы", – отмечается в сообщении.

В результате проверки опасных предметов не было обнаружено.

Ранее возгорание произошло на крыше Версальского дворца, посетителей эвакуировали. По данным СМИ, кровля горела в том месте, где проводились строительные работы. В свою очередь, очевидцы засняли, как над дворцовым комплексом поднимался дым.

В октябре 2023 года из Версальского дворца семь раз подряд эвакуировали посетителей из-за угрозы взрыва бомбы. Все разы тревога оказывалась ложной.

