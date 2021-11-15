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Москва 24

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Происшествия

01:45

Стало известно о состоянии женщины, пострадавшей в результате взрыва на НЛМК

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Состояние женщины, которая пострадала в результате взрыва в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината, оценивается как тяжелое. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб региона сообщает РИА Новости.

Уточняется, что пострадавшая находится в реанимации, она в сознании.

Взрыв с последующим возгоранием конвейера на НЛМК произошел вечером в воскресенье, 15 ноября, в 21:30 по московскому времени. В результате ЧП по всему периметру обрушилась кровля. Пострадал один человек. Спасатели извлекли из под завалов женщину, ее госпитализировали в ожоговый центр.

Как сообщили в МЧС, площадь разрушенных стен и кровли после взрыва на складе Новолипецкого металлургического комбината составляет 250 квадратных метров.

"Всего к ликвидации последствий происшествия привлечено 30 человек и 9 единиц техники. Аварийно-спасательные работы были завершены в 23:30", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной происшествия могли стать нарушение технологического процесса или неисправность электрооборудования.

По факту инцидента прокуратура и СК начали проверки, в ходе которых будет дана оценка соблюдения промышленной безопасности в действиях уполномоченных лиц.

Ранее сообщалось, что пятеро рабочих пострадали в результате взрыва в порожнем резервуаре на месторождении на Ямале.

Взрыв произошел в одном из цехов металлургического комбината в Липецке

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