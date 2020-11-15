Свалку медотходов обнаружили у трассы близ Кирова

Рядом с трассой в городской черте Кирова найдена несанкционированная свалка медицинских отходов. В связи с чем прокуратура начала расследование, передает ТАСС.

"Основанием к этому послужили результаты мониторинга публикаций об обнаружении в лесном массиве свалки с отходами, в том числе упаковок медицинских препаратов и изделий вблизи автодороги Подгорянка – Шихово", – сказали в правоохранительных органах.

Как уточнили в ведомстве, горы отходов, среди которых мебель, строительный и бытовой мусор, стали появляться две недели назад. Там были выявлены также ящики из-под костылей и тростей, флаконы и коробки из-под лекарств.

При этом на большинстве коробок нашли маркировки со штрихкодами и названиями фармацевтических компаний.

Ранее РЭО заявил о нехватке полигонов для мусора. Тем не менее оператор отметил, что к 2024 году полигонов и свалок станет в два раза меньше.