59 украинских БПЛА сбиты за ночь над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 15 октября уничтожили 59 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, 17 БПЛА удалось ликвидировать над Ростовской областью, 12 – над Волгоградской областью, а 11 – над Белгородской областью. Кроме того, 9 дронов было сбито над Воронежской областью, 4 – над Крымом, по 1 беспилотнику – над Брянской, Курской и Орловской областями.

Также 3 дрона были перехвачены над акваторией Черного моря.

В результате отражения ночной атаки на Ростовскую область никто из мирных граждан не пострадал. Последствий на земле также не выявлено. Уточнялось, что БПЛА были зафиксированы в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районах области.

