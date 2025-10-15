15 октября, 07:46Происшествия
59 украинских БПЛА сбиты за ночь над регионами России
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 15 октября уничтожили 59 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В частности, 17 БПЛА удалось ликвидировать над Ростовской областью, 12 – над Волгоградской областью, а 11 – над Белгородской областью. Кроме того, 9 дронов было сбито над Воронежской областью, 4 – над Крымом, по 1 беспилотнику – над Брянской, Курской и Орловской областями.
Также 3 дрона были перехвачены над акваторией Черного моря.
В результате отражения ночной атаки на Ростовскую область никто из мирных граждан не пострадал. Последствий на земле также не выявлено. Уточнялось, что БПЛА были зафиксированы в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районах области.