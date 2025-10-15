Силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА в Ростовской области

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в четырех районах Ростовской области в ночь на среду, 15 октября. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, атаке подверглись Чертковский, Миллеровский, Кашарский и Каменский районы области.

В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Последствий на земле не зафиксировано.

Ранее несколько частных домов и автомобилей получили повреждения после атаки украинских дронов в Тамбовской области. В результате ударов никто не пострадал.

На месте происшествия работали экстренные службы региона. Губернатор области Евгений Первышов пообещал оказать помощь владельцам разрушенных домов.