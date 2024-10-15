Движение по внешней стороне МКАД затруднено из-за столкновения четырех машин

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне 12-го километра МКАД столкнулись 4 автомобиля. Это привело к затруднению движения, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Авария произошла в районе съезда № 11. Одна из машин опрокинулась в результате ДТП. Сейчас в сторону развязки с Новорязанским шоссе машины могут проехать только по двум полосам движения из пяти.

По данным Госавтоинспекции Москвы, в результате ДТП пострадал 1 человек. На месте аварии работают сотрудники дорожно-патрульной службы, которые устанавливают другие обстоятельства произошедшего, уточнили в телеграм-канале ведомства.

Вечером 14 октября несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле. Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца и тоже вызвала затруднения в движении. Однако они были устранены в кратчайшее время.