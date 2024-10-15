15 октября, 14:26Происшествия
Движение по внешней стороне МКАД затруднено из-за столкновения четырех машин
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
На внешней стороне 12-го километра МКАД столкнулись 4 автомобиля. Это привело к затруднению движения, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.
Авария произошла в районе съезда № 11. Одна из машин опрокинулась в результате ДТП. Сейчас в сторону развязки с Новорязанским шоссе машины могут проехать только по двум полосам движения из пяти.
По данным Госавтоинспекции Москвы, в результате ДТП пострадал 1 человек. На месте аварии работают сотрудники дорожно-патрульной службы, которые устанавливают другие обстоятельства произошедшего, уточнили в телеграм-канале ведомства.
Вечером 14 октября несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле. Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца и тоже вызвала затруднения в движении. Однако они были устранены в кратчайшее время.
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