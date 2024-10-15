Мэр Талгара Куришбеков снят с должности в Казахстане после резонансного убийства

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Мэра города Талгара Алма-Атинской области Казахстана Бахыта Куришбекова и его заместителя Сагындыка Матана отстранили от должностей за ненадлежащее выполнение обязанностей после убийства 16-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Талгарского района.

При этом администрация уточнила, что ответственность других сотрудников находится на рассмотрении.

Инцидент с убийством произошел в Талгаре в ночь на 4 октября. 16-летний подросток пришел к отцу в местный магазин, где разгорелся конфликт между сотрудниками и агрессивным покупателем. Посетитель позвал своих знакомых, те напали на мальчика, его отца и дядю с ружьем и ножами. В результате молодого человека убили на глазах его отца.

Затем неизвестные подожгли дом, в котором проживала семья. В результате жилище полностью сгорело. В связи с этим семью обеспечили охраной, организовав круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

По факту произошедшего возбудили дело, а полиция задержала семь участников инцидента. Национальную гвардию МВД Казахстана привлекли к охране общественного порядка в Талгаре после произошедшего.

