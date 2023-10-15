Минимум 8 украинских наемников убиты в Судане – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Marwan Ali

Минимум восемь украинских наемников и десять военнослужащих ВС Судана погибли из-за перестрелки на военной базе Вади Сейдна в Хартуме. Конфликт произошел из-за того, что украинцы поддержали удары Израиля по сектору Газа. Об этом пишет Al-Mashhad Al-Yemeni.

Отмечается, что данный инцидент указывает на присутствие украинских сил на авиабазе Вади Сейдна в городе Омдурман республики Судан.

Боевые действия между Израилем и Палестиной ведутся с 7 октября. Эскалации конфликта послужил выпуск нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства со стороны Газы.

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 2,3 тысяч человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

Израиль заявил о готовности к расширению операции в секторе Газа