Собчак пожаловалась в Росгвардию на слежку

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Телеведущая Ксения Собчак обратилась в Росгвардию и заявила, что за ней следят. В ведомстве посоветовали написать заявление в органы внутренних дел, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина.

Он подтвердил, что Собчак заходила в одно из зданий ведомства.

"Она обращалась с вопросом, что за ней якобы ведется слежка неизвестными лицами на машине. В связи с этим ей было рекомендовано действовать в соответствии с законодательством, если есть все причины, то написать официальное заявление в органы внутренних дел", – отметил Грибакин.

Авария с участием телеведущей произошла вечером 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo. В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте. Сама телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Водителя Mercedes отправили под домашний арест. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Мужчина признал свою вину. Собчак проходит по делу в качестве свидетеля.

