Собчак не прилетела в Сочи на очную ставку с водителем по делу о ДТП – СМИ

18:54
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Телеведущая Ксения Собчак не прилетела в Сочи, где должна была пройти очная ставка с водителем Mercedes по делу о смертельной аварии, сообщает RT.
Отмечается, что сверку показаний перенесли на следующую неделю.
О том, что Собчак вручена повестка о явке, в МВД сообщили 12 октября.
Авария произошла вечером 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo. В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте. Сама телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.
Водителя Mercedes отправили под домашний арест. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Мужчина признал свою вину. Собчак проходит по делу в качестве свидетеля.
Ксения Собчак через неделю после тяжелой аварии вернулась к работе
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