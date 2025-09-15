Обезврежена группировка, которая вывела из России 2,5 млрд руб

Фото: телеграм-канал "Следком"

Спецслужбы вместе со следователями пресекли в Московской, Ленинградской и Самарской областях деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний, которые вывели за границу свыше 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В частности, в группу входили бенефициар международного холдинга, который является гражданином Латвии, а также руководитель российской микрокредитной организации и четверо их соучастников.

По версии СК, с 2022 по 2024 год бенефициар для личного обогащения выводил деньги на счета иностранной компании из микрокредитных организаций, которые вели свою деятельность на территории Москвы, Самары и Санкт-Петербурга. Для этого были составлены фиктивные договоры займа.

В результате руководители микрокредитных организаций по требованию бенефициара провели примерно 500 транзакций, общий размер которых составил более 2,5 миллиарда рублей. Помимо этого, двое участников группы постоянно переводили деньги в валюте для поддержки украинских военных. Также они обеспечивали их транспортными средствами, которые использовались вооруженными формированиями Украины для терактов в России.

Пять участников данной группы задержаны, а еще один – объявлен в международный розыск. В отношении всех избраны меры пресечения. Им предъявлены обвинения в совершении операций по переводу денег в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в незаконном обороте средств платежей группой лиц и в содействии террористической деятельности.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, которые позволят выявить других фигурантов дела и установить все обстоятельства случившегося.

Ранее спецслужбы совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в подмосковном Климовске россиянина за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ФСБ России, деньги мужчина переводил в период с января прошлого года по апрель 2025-го.

Кроме того, злоумышленник планировал уехать на Украину для участия в боях на стороне противника. Помимо этого, мужчина склонял других к вступлению в формирования, которые противостоят российской армии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о госизмене.

