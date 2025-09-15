Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Камчатки

Фото: depositphotos/raagoon@gmail.com

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане около восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.

По данным ученых, эпицентр толчков находился в 109 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг при этом залегал на глубине 50,3 километра.

Жители Петропавловска-Камчатского могли ощущать толчки интенсивностью в 3 балла. Вместе с тем угроза цунами в регионе не объявлялась.

В конце августа землетрясение произошло в 50 километрах от афганского города Джелалабад. Его магнитуда достигала 6,2. Очаг залегал на глубине 10 километров, а толчки ощущались от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.

После произошедшего была организована спасательная операция. Местные власти также обратились к России с просьбой помочь в ликвидации последствий землетрясения. По последним данным, число погибших достигло 2 205 человек, пострадавших – 3 640.