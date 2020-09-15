15:04
Фото: twitter.com/GodfreyAcre
Неизвестный выстрелил в мужчину из арбалета в Лондоне, передает RT со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Инцидент произошел в Аксбридже. Мужчину доставили в больницу, его состояние врачи оценивают как критическое. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия.
В конце июля стрельба произошла в американском городе Сент-Луис. В результате происшествия погибли три человека, еще один был ранен. Причины конфликта не уточнялись.
В том же месяце в Чикаго около похоронного бюро произошла стрельба, в результате которой ранения получили 14 человек. Их доставили в местные больницы.
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