При стрельбе в Чикаго пострадали 14 человек

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В Чикаго около похоронного бюро произошла стрельба, в результате которой ранения получили 14 человек. Пострадавшие находятся в пяти разных больницах города. Об этом рассказал официальный представитель городского полицейского управления, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, злоумышленники стреляли по людям из окна автомобиля, после чего скрылись с места преступления. Ранения получили люди, хоронившие своего родственника.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 июля в районе Морган Парк неизвестный открыл огонь по группе людей. Погибли два человека. С ранениями в больницу были доставлены пять мужчин, двое из которых позднее скончались.

