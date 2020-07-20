При стрельбе в Чикаго скончались два человека

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Во время стрельбы в Чикаго, которая произошла в ночь на 20 июля, погибли два человека, трое ранены, сообщает газета Chicago Tribune.

Как рассказали в полиции, в районе Морган Парк неизвестный открыл огонь по группе людей. С ранениями в больницу были доставлены пять мужчин, двое из которых позднее скончались. Еще двое находятся в критическом состоянии.

Полиция ведет расследование инцидента.

Ранее в столичном районе Вешняки мужчина получил ранение из пневматического оружия. Отмечается, что пострадавшему оказали медицинскую помощь.