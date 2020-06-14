В Атланте уволили смертельно ранившего афроамериканца полицейского

10:34
Фото: ТАСС/Carsten Rehder/DPA
Руководство полиции американской Атланты уволило правоохранителя, который при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса. Еще один сотрудник, участвовавший в спецоперации, был отстранен от оперативной работы, передает РИА Новости.
Уточняется, что полицейские приехали по вызову из-за жалобы на то, что автомобиль, в котором спал мужчина, перегородил часть площадки у кафе. Правоохранители установили, что Брукс был нетрезв и попытались его задержать, однако тот выхватил у силовика электрошокер и бросился бежать.
Сотрудник полиции выстрелил в мужчину, чтобы пресечь его попытку к бегству, однако ранение оказалось смертельным – в больнице Брукс скончался.
Ранее в результате действий полицейского в Миннеаполисе скончался афроамериканек Джордж Флойд. После его смерти в США начались беспорядки.
Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. Мэр попросил штат предоставить силы Национальной гвардии США для обеспечения безопасности граждан. Губернатор Миннесоты Тим Уолз решил привлечь бойцов Национальной гвардии к поддержанию порядка.
В результате протестов задержано около 9,3 тысячи человек. Больше всего задержанных в Лос-Анджелесе – 2,7 тысячи человек, в Нью-Йорке – примерно 1,5 тысячи. За время беспорядков в США погибло не менее 11 человек. При этом большинство погибших – афроамериканцы.
Все больше европейцев присоединяются к протестам против полицейского произвола в США
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: