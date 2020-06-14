В Атланте уволили смертельно ранившего афроамериканца полицейского

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Руководство полиции американской Атланты уволило правоохранителя, который при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса. Еще один сотрудник, участвовавший в спецоперации, был отстранен от оперативной работы, передает РИА Новости.

Уточняется, что полицейские приехали по вызову из-за жалобы на то, что автомобиль, в котором спал мужчина, перегородил часть площадки у кафе. Правоохранители установили, что Брукс был нетрезв и попытались его задержать, однако тот выхватил у силовика электрошокер и бросился бежать.

Сотрудник полиции выстрелил в мужчину, чтобы пресечь его попытку к бегству, однако ранение оказалось смертельным – в больнице Брукс скончался.

Ранее в результате действий полицейского в Миннеаполисе скончался афроамериканек Джордж Флойд. После его смерти в США начались беспорядки.

Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. Мэр попросил штат предоставить силы Национальной гвардии США для обеспечения безопасности граждан. Губернатор Миннесоты Тим Уолз решил привлечь бойцов Национальной гвардии к поддержанию порядка.

В результате протестов задержано около 9,3 тысячи человек. Больше всего задержанных в Лос-Анджелесе – 2,7 тысячи человек, в Нью-Йорке – примерно 1,5 тысячи. За время беспорядков в США погибло не менее 11 человек. При этом большинство погибших – афроамериканцы.

