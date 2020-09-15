10 человек погибли в результате природных пожаров в американском штате Орегон

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Фото: AP/TASS/John Locher
Десять человек стали жертвами природных пожаров в американском штате Орегон. Об этом пишет ТАСС.
"Мы узнали о десяти жертвах, связанных с пожарами. Это подтвердили наши судмедэксперты", – сообщила губернатор штата Кейт Браун.
Она отметила, что число жертв не окончательное и будет возрастать. Президенту США Дональду Трампу был направлен запрос на объявление режима крупнейшего стихийного бедствия в Орегоне.
Браун подчеркнула, что на помощь в борьбе с пожарами были отправлены спасатели из Канады, а также из штатов Северная Дакота и Мичиган. Кроме того, национальная гвардия выделила из своих резервов более 250 тысяч защитных масок для работников сельскохозяйственных предприятий. При этом ситуацию может облегчить похолодание, которое надвигается на штат.
"По состоянию на сегодняшний день 22 человека числятся пропавшими без вести в связи с пожарами", – заявил руководитель управления по чрезвычайным ситуациям штата Эндрю Фелпс.
Он также попросил эвакуированных жителей зарегистрироваться на сайте американского "Красного Креста" для составления более точной картины о перемещенных, погибших и пропавших без вести.
По информации Национального межведомственного пожарного центра США, в десяти западных штатах имеются 87 крупных лесных пожаров. Их общая площадь на данный момент составляет 1,8 миллиона гектаров.
Ранее в США загорелся один из крупнейших сахарных заводов в мире. Пожар возник в силосной башне, в которой лежали миллионы галлонов сырья.
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