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09:14

Три человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП под Ярославлем

происшествия ДТП

09:14

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Фото: Пресс-служба МСЧ РФ по Ярославской области/ТАСС

Состояние трех из одиннадцати человек, попавших в ДТП в Гаврилов-Ямском районе под Ярославлем, оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщает главный врач медучреждения Наталья Даниленко.

"Три человека остаются в крайне тяжелом состоянии, без прогнозов. Одна женщина уже не в тяжелом состоянии – ее сегодня будут переводить из реанимации в отделение", – цитирует ТАСС слова Даниленко.

ДТП произошло 14 сентября на 20-м километре дороги Ярославль – Заячий холм – Иваново. Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком, который, по предварительным данным, выехал на встречку.

Травмы получили 28 человек. Погибли восемь человек. На момент аварии в автобусе находился 31 человек: водитель и 30 пассажиров. В фуре был только водитель.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Родственникам погибших выплатят по 1 миллиону рублей из областного бюджета. Пострадавшие получат по 100 тысяч рублей.

Пострадавших в аварии под Ярославлем могут доставить в Москву

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