СК возбудил дело о хулиганстве по факту избиения двух подростков в Серпухове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подмосковный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело после сообщений СМИ об избиении мужчиной двух подростков в Серпухове. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"По предварительной информации, мужчина, находясь в поселке Пролетарский городского округа Серпухов, в ходе конфликта с двумя подростками нанес несовершеннолетним телесные повреждения", – говорится в сообщении.

В результате инцидента одному из несовершеннолетних потребовалась помощь медиков. Подростка госпитализировали.

В отношении подозреваемого возбудили дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса (УК) РФ. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого двух подростков избили в Нижегородской области из-за цвета волос. По информации пострадавшим, им нанесли телесные повреждения на улице Большой Покровской. Личности участников инцидента устанавливались.

