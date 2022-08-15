Суд над охранником, испортившим картину в "Ельцин Центре", состоится 19 августа

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Суд над охранником Александром Васильевым, который нарисовал глаза на картине Анны Лепорской – ученицы Малевича, состоится в Екатеринбурге 19 августа. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на адвоката мужчины Алексея Бушмакова.
Заседание состоится на втором участке мирового судьи Верх-Исетского района Екатеринбурга. В Третьяковской галерее отказались примириться с мужчиной, сообщил адвокат.
"Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Исмаиловна Трегулова отказалась примириться с подзащитным и прекратить уголовное дело по странным мотивам, учитывая, что ПАО "АльфаСтрахование" погасило причиненный галерее ущерб в виде 250 290 рублей", – рассказал Бушмаков.
Известно, что Васильев – ветеран боевых действий в Чечне. Во время боев он получил травму головы. Его жена связала произошедшее именно с ранее полученной травмой.
Губернатор Свердловской области и глава Екатеринбургской епархии выступили в защиту мужчины.
"Учитывая обстоятельства уголовного дела, нанесенный ущерб картине "Три фигуры" авторства Анны Лепорской и высокую степень общественного резонанса в связи со случившимся, галерея рассмотрела возможность о прекращении уголовного дела в связи с примирением и не считает возможным обращаться с таким заявлением к мировому судье", – прокомментировали в Третьяковской галерее.
Ранее сообщалось, что уголовное дело о порче картины направили в суд в Екатеринбурге. По данным следствия, мужчина нанес гелевой ручкой на фигуры картины "схематичное изображение глаз". Ущерб, нанесенный мужчиной, оценили более чем в 250 тысяч рублей. Сумма требовалась для последующей реставрации поврежденного изображения.
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