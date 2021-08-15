Жителей Иерусалимского округа эвакуируют из-за пожара

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Жителей части населенных пунктов Иерусалимского округа эвакуируют из-за пожара. По этой же причине перекрыт ряд дорог, сообщает израильская полиция.
По информации полиции, водителей просят выбирать альтернативные маршруты.
По сообщениям местных СМИ, речь идет как минимум о пяти населенных пунктах в Иерусалимском округе. Кроме того, вывозят пациентов психиатрической клиники в Иерусалимских горах.
В настоящее время о пострадавших неизвестно.
Ранее десять человек погибли при взрыве газового баллона в одном из фургонов в Пакистане. По последним данным, пострадали по меньшей мере шесть человек. Их состояние оценивается как критическое.