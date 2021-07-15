Движение на Малой Сухаревской площади восстановили после аварии с грузовиком

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"
Движение на Садовом кольце восстановили после аварии с грузовиком. Об этом рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, передает Агентство "Москва".
"Движение по Сухаревской площади восстановлено", – подтвердили в ГИБДД.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что опрокинулся военный КамАЗ, перевозивший сухпаек.
Об аварии стало известно вечером в четверг, 15 июля. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и автомобиль перевернулся на бок.
В результате случившегося никто не пострадал.
На Садовом кольце перевернулся грузовик