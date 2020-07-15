Мужчина, которого обвинили в отравлении лебедя, рассказал о произошедшем

Новости Москвы за 15 июля: обвиняемый в отравлении лебедя рассказал о произошедшем

Алексей Сурмак, которого во многих пабликах обвинили в убийстве лебедя, объяснил Москве 24, что просто хотел ему помочь.

"Я его погладил. Мне пришло в голову, что с ним что-то не так. Я взял его и попробовал достать. Он был очень, очень легкий. Когда я его положил на землю, он был очень слабый", – отметил мужчина.

По его словам, он купил лебедю виноград с хлебом, а поскольку было уже 3 часа ночи, он не сориентировался, куда можно было бы обратиться за помощью.

"Я подумал, что его утром обнаружат и ему помогут. В дальнейшем я увидел в пабликах, Instagram, что это обсуждается, что ищут человека, что это убийство. Никакого убийства не было, я просто хотел помочь", – добавил мужчина.

Мертвого лебедя обнаружили в районе Патриарших прудов. Фотографии погибшей птицы выложили в Сеть. Местные жители уверены, что животное убили – на его теле видна рана.

Позже в полиции заявили, что лебедя отравили. Это стало понятно после просмотра видео с камер. Однако обнародовать его пока не стали.