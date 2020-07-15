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В мире

16:19

Актеру из "Великолепного века" грозит до 13 лет тюрьмы

происшествия за рубежом

Фото: кадр из телесериала "Великолепный век"

Турецкий актер Озан Гювен, исполнивший роль Рустема-паши в сериале "Великолепный век", может сесть в тюрьму на 13 лет, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что он избил свою девушку Дениз Булусуз. 13 июля они пошли на романтический ужин, однако уже там поссорились. Когда они пришли домой, Озан избил ее.

Против Гювена возбудили уголовное дело. Его обвиняют в оскорблении, удерживании против воли и причинении умышленных телесных повреждений.

Сам актер не признает свою вину. Он уже сообщил, что побои девушка нанесла себе сама после того, как он сообщил ей о расставании.

Ранее актер Степан Девонин заявил, что его избил таксист. Между ними возник конфликт на Ботанической улице. Сам же таксист сказал, что Девонин постоянно оскорблял его на протяжении поездки.

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