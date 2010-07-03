Актер Степан Девонин обвинил таксиста в избиении

Фото: кадр из фильма "Шапито-шоу”, режиссер Сергей Лобан
Актер Степан Девонин, известный по ролям в сериалах "Шапито-шоу" и "Красные браслеты", заявил, что его избил таксист, сообщает сайт "Комсомольской правды".
По данным издания, инцидент произошел на Ботанической улице в столице минувшей ночью. Между артистом и водителем такси возник конфликт.
Автомобилист при этом заявил, что во время поездки пассажир постоянно оскорблял его. По словам водителя, он хотел отмахнуться от очередного удара, но попал оппоненту по губе. После стычки таксист высадил актера и скрылся с места происшествия на белом Kia.
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
33-летний актер Степан Девонин известен по ролям в фильмах "Вечная жизнь Александра Христофорова", "Сердце мира", "Утомленные солнцем 2: Предстояние". Играл в сериалах "Шапито-шоу: Любовь и дружба", "Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество", "Фарфоровая свадьба", "Дылды", "За первого встречного", "Свадьбы и разводы".
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