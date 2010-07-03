Таксист избил подростка в Зеленограде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции проверяют информацию об избиении 17-летнего подростка водителем такси, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 2 апреля в детскую поликлинику Зеленограда обратился местный житель. Врачи диагностировали у подростка ушибы и ссадины головы и шеи.

Пострадавший рассказал полицейским, до которых довели сведения об обращении молодого человека за медицинской помощью, что его избил водитель такси.

По словам подростка, конфликт произошел у зеленоградского отделения Московского городского педагогического университета в 11 микрорайоне.

"Когда поездка завершилась, юноша вышел из машины и пошел дальше, но таксист его догнал, схватил за шею и нанес несколько ударов по голове", – сказал собеседник агентства.

Правоохранители выясняют обстоятельства и подробности произошедшего.