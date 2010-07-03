Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области ушел в отставку

08:26
08:26
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Мэр пострадавшего от паводка района Иркутской области подал в отставку
Глава пострадавшего от паводка Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов уволился по собственному желанию, передает телеканал Москва 24.
Это случилось после того, как в социальных сетях появилось видео, где сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа мэра после паводка.
После появившейся информации глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал отстранить от занимаемой должности Худоногова. Он также поручил организовать проверку достоверности попавшей в СМИ информации.
Накануне в пресс-службе правительства Иркутской области ТАСС сообщали, что Худоногов находится на больничном. На прошлой неделе в отношении него было возбуждено дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций".
Ранее Виталий Мутко распорядился завершить аварийно-восстановительные работы в Иркутской области до 19 июля.
Число погибших от стихии на сегодняшний день составляет 25 человек. Еще 11 жителей региона считаются пропавшими без вести. Разрушенными и не подлежащими восстановлению оказались более 3,5 тысячи домов.
Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах подтоплено 10,8 тысячи жилых домов и 11,05 тысячи приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автодорог. К тому же, вода повредила 22 автомобильных моста.
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