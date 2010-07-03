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04:20

Инфраструктуру в Иркутской области начнут восстанавливать 20 июля – Минстрой

происшествия

04:20

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

20 июля в Иркутской области начнется восстановление коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минстроя Владимира Якушева.

"Заканчивается активная фаза ликвидации самого ЧС, и начинается второй этап – это уже ликвидация последствий ЧС, когда мы должны восстанавливать инфраструктуру: дорожники – дорожную, энергетики – энергетическую, коммуналка – это Минстрой… Мы начинаем с 20 числа уже там", – рассказал Владимир Якушев.

Глава Минстроя отметил, что восстановление жилья и школ планируется завершить к началу учебного года.

Ранее глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка
Виталий Мутко распорядился завершить аварийно-восстановительные работы в Иркутской области до 19 июля.

Число погибших от стихии на сегодняшний день составляет 25 человек. Еще 11 жителей региона считаются пропавшими без вести. Разрушенными и не подлежащими восстановлению оказались более 3,5 тысячи домов.

Наводнение было официально признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

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