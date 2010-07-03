Инфраструктуру в Иркутской области начнут восстанавливать 20 июля – Минстрой

20 июля в Иркутской области начнется восстановление коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минстроя Владимира Якушева.
"Заканчивается активная фаза ликвидации самого ЧС, и начинается второй этап – это уже ликвидация последствий ЧС, когда мы должны восстанавливать инфраструктуру: дорожники – дорожную, энергетики – энергетическую, коммуналка – это Минстрой… Мы начинаем с 20 числа уже там", – рассказал Владимир Якушев.
Глава Минстроя отметил, что восстановление жилья и школ планируется завершить к началу учебного года.
Ранее глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка Виталий Мутко распорядился завершить аварийно-восстановительные работы в Иркутской области до 19 июля.
Число погибших от стихии на сегодняшний день составляет 25 человек. Еще 11 жителей региона считаются пропавшими без вести. Разрушенными и не подлежащими восстановлению оказались более 3,5 тысячи домов.
Наводнение было официально признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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