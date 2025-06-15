Tasnim: Израиль нанес удар по штабу министерства обороны Ирана

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Штаб командования министерства обороны Ирана в Тегеране подвергся удару со стороны Израиля, сообщает агентство Tasnim.

В результате атаки частичные повреждения получило одно из административных зданий штаба. Также, по информации агентства, атаке подверглась организация по исследованиям и инновациям минобороны Ирана.

Израиль начал атаковать военные и ядерные объекты Ирана в ночь на 13 июня. В первый день от ударов погибли высокопоставленные иранские офицеры, включая начальника Генштаба ВС Мохаммада Багери, командующего ПВО Голяма Али Рашида и главу КСИР Хосейна Салами.

При этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль атакует Иран при явной поддержке президента США Дональда Трампа и американского народа. По его словам, Иран якобы уже дважды пытался убить Трампа, а также бомбил американские посольства.