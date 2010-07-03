Суд продлил срок задержания младшему сыну экс-хоккеиста сборной России

Фото: СК РФ

Всеволожский городской суд Ленинградской области отложил вопрос о мере пресечения 15-летнему сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова по делу об убийстве собственной матери, продлив ему срок задержания на 72 часа, сообщает ТАСС.

Супруга Максима Соколова была убита в доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. На месте происшествия также обнаружили 18-летнего старшего сына Соколова с телесными повреждениями. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

О преступлении сообщил младший сына хоккеиста. Он заявил, что у брата произошел конфликт с матерью, и тот с ножом набросился на женщину, а после нанес ранение и себе. Однако позже было решено задержать 15-летнего подростка.

Максим Соколов ранее играл за команды "СКА", "Авангард" Омской области, за сборную России. Он участвовал в Олимпийских играх в Турине, является призером чемпионатов мира, чемпионом России, обладателем Кубка европейских чемпионов. Сейчас он тренирует молодежную команду "СКА-1946".