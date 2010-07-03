Суд продлил срок задержания младшему сыну экс-хоккеиста сборной России

Всеволожский городской суд Ленинградской области отложил вопрос о мере пресечения 15-летнему сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова по делу об убийстве собственной матери, продлив ему срок задержания на 72 часа, сообщает ТАСС.
Супруга Максима Соколова была убита в доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. На месте происшествия также обнаружили 18-летнего старшего сына Соколова с телесными повреждениями. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
О преступлении сообщил младший сына хоккеиста. Он заявил, что у брата произошел конфликт с матерью, и тот с ножом набросился на женщину, а после нанес ранение и себе. Однако позже было решено задержать 15-летнего подростка.
Максим Соколов ранее играл за команды "СКА", "Авангард" Омской области, за сборную России. Он участвовал в Олимпийских играх в Турине, является призером чемпионатов мира, чемпионом России, обладателем Кубка европейских чемпионов. Сейчас он тренирует молодежную команду "СКА-1946".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.