Волочкова попала в больницу на Мальдивах

Анастасия Волочкова попала в больницу во время отдыха на Мальдивах.

Балерина опубликовала на своей странице в Instagram фотографии из больницы. На одном из снимков она сидит в палате с местным врачом, а на двух других показана окровавленная ступня артистки.

О том, как она получила травму, Волочкова не стала рассказывать. Однако она отметила, что несколько дней "терпела дикую боль". Затем, по словам балерины, подруга уговорила ее обратиться за помощью к врачам. "Это было страшно, если честно", − призналась артистка.

Ранее Волочкова сообщила в соцсетях, что собирается переехать жить на Мальдивы. По ее словам, она "нашла уже давно любимое место на Земле" и теперь не в силах "ему изменять". В одном из постов балерина также отметила, что подыскивает на острове школу для дочери.

Анастасия Волочкова начала балетную карьеру в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Она также выступала на сцене Большого театра, а с 2003 года работает над сольными проектами.