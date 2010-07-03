Волочкова попала в больницу на Мальдивах

Анастасия Волочкова попала в больницу во время отдыха на Мальдивах.
Балерина опубликовала на своей странице в Instagram фотографии из больницы. На одном из снимков она сидит в палате с местным врачом, а на двух других показана окровавленная ступня артистки.
О том, как она получила травму, Волочкова не стала рассказывать. Однако она отметила, что несколько дней "терпела дикую боль". Затем, по словам балерины, подруга уговорила ее обратиться за помощью к врачам. "Это было страшно, если честно", − призналась артистка.
Ранее Волочкова сообщила в соцсетях, что собирается переехать жить на Мальдивы. По ее словам, она "нашла уже давно любимое место на Земле" и теперь не в силах "ему изменять". В одном из постов балерина также отметила, что подыскивает на острове школу для дочери.
Анастасия Волочкова начала балетную карьеру в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Она также выступала на сцене Большого театра, а с 2003 года работает над сольными проектами.
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