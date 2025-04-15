Таксист задержан по делу о развратных действиях в отношении 13-летней пассажирки в Москве

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Водитель такси задержан по делу о совершении развратных действий в отношении 13-летней пассажирки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

На данный момент, как уточняет ведомство, мужчина отправлен в СИЗО. При этом глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему отчет о ходе расследования дела и выясненных обстоятельствах. Выполнение данного приказа находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее следователи предъявили обвинение мужчине по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней девочки в центре Москвы.

По версии следствия, 20 февраля около подъезда жилого дома, который находится на Новорогожской улице, мужчина совершил развратные действия в отношении 14-летней девочки. О произошедшем она рассказала родителям, после чего семья обратилась в полицию.

