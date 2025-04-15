Врио губернатора Ростовской области Слюсарь: связи с попавшими под завал шахтерами нет

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Связи с шахтерами, попавшими под завал после обвала на шахте "Садкинская" в Ростовской области, нет, однако в забой поступает свежий воздух, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что операция по их спасению в настоящий момент продолжается. К работе привлекли два расчета военизированного горноспасательного отряда, которые занимаются разбором обрушившейся породы.

В то же время специалисты приступили к реализации технического решения, которое позволит провести дополнительную выработку в обход завала к месту, где могут находиться горняки.

Координацию работы всех служб на месте осуществляет первый заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко, добавил Слюсарь.

Обвал породы на шахте произошел в Белокалитвинском районе 15 апреля. В момент ЧП в забое находились около 75 работников, которые были оперативно подняты на поверхность. Предварительно, под завалом остались два шахтера.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности". В свою очередь, прокуратура организовала проверку законодательства в сфере охраны труда и взяла под контроль ход расследования.