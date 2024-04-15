РИА Новости: сына экс-генпрокурора Степанкова нашли мертвым в Москве

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В квартире в центре Москве нашли мертвым 47-летнего сына экс-генпрокурора Валентина Степанкова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, смерть не носит криминального характера", – прокомментировал собеседник агентства.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

До этого тела двух людей обнаружили в квартире дома на Карамышевской набережной в Москве. Хорошевская межрайонная прокуратура контролирует работу правоохранителей.