Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 646 сантиметров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уровень воды в реке Тобол, которая расположена вблизи Кургана, увеличился до 646 сантиметров. Об этом на своем сайте сообщила городская администрация.

При этом, по информации портала по ситуации с паводком в Курганской области, в 08:00 утра (06:00 по московскому времени) уровень воды в реке достиг 631 сантиметра. Таким образом, подъем реки Тобол увеличился за два часа на 15 сантиметров.

Уральский гидрометцентр в своем телеграм-канале уточнил, что уровень воды в реке увеличится до опасных значений – 850 сантиметров – с 15 по 18 апреля.

"Ожидается затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц", – сказано в сообщении.

Между тем автоюрист Николай Попов рассказал, что пострадавшие от паводка граждане могут не получить компенсацию в случае лишения не только жилья, но и транспорта. Сперва он уточнил, что нужно установить причину подтопления. Если произошло стихийное бедствие, например, длительные ливни, из-за которых затонули машины, то полисы каско не смогут покрыть данный ущерб.

"Возможно, какую-то компенсацию будут предлагать власти муниципалитета, на котором произошло ЧП. Но привлечь кого-то к ответственности тут будет сложно", – сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на эксперта.

Если же паводок произошел из-за проблем с содержанием дамбы, то будет проводиться разбирательство, в рамках которого установят виновника происшествия. Это, по словам Попова, уже будет являться причинением ущерба и водитель по полису может потребовать компенсации.

При этом специалист считает, что действовать лучше сразу, чтобы попасть в сроки предъявления требований. Вероятно, что страховая компания сперва откажет в выплатах, однако вердикт будет принимать суд, заключил Попов.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил об усилении течения в реке Тобол. Он утверждал, что при уровне воды в 6 метров создастся угроза подтопления правобережной части Тобола и низкой части левого берега. Глава региона призвал граждан эвакуироваться из подтапливаемых мест.

