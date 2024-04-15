Украинский беспилотник перехвачен над Краснодарским краем

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский БПЛА над территорией Краснодарского края в ночь на 15 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что ВСУ планировали использовать данный беспилотник самолетного типа для удара по объектам на территории РФ.

Ранее дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

До этого двое сотрудников МЧС России пострадали в Никитском районе Горловки ДНР в результате атаки беспилотника. Спасатели ликвидировали в частном доме возгорание, которое возникло из-за сброса взрывоопасного предмета. Во время тушения пожара случилась повторная атака БПЛА.