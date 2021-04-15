СК возбудил дело о получении взяток в отношении начальника ГИБДД Тюменской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Тюменской области

В отношении начальника ГИБДД Тюменской области Александра Селютина Следственный комитет возбудил уголовное дело. Его подозревают в получении взяток за выдачу водительских прав без сдачи экзамена. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

"Возбуждены уголовные дела в отношении начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области и его посредника. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений по статье "Получение взятки в значительном размере", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Селютин говорил своим подчиненным принимать экзамен для получения водительского удостоверения без фактической сдачи. Следствие полагает, что за это он получал деньги через посредника.

"В настоящее время посредника задержали. Решается вопрос о мере пресечения обоих подозреваемых", – уточнили в ведомстве.

Также изымаются документы, подтверждающие факт преступлений, идет допрос свидетелей.

Ранее в Генпрокуратуре оценили масштабы коррупции в России в 2021 году. За первые два месяца текущего года число таких преступлений в стране выросло.