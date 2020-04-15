Подозреваемый в ограблении квартиры задержан в Подмосковье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники полиции смогли задержать мужчину, которого подозревают в ограблении квартиры. Об этом информирует сайт "МВД Медиа", ссылаясь на пресс-службу областного главка МВД.

По данным ведомства, заявление о преступлении поступило в городском округе Клин от 45-летней женщины. Она сообщила, в момент ее отсутствия в квартиру проник неизвестный мужчина. Дверь ему открыли дети, которым злоумышленник представился знакомым их матери.

Известно, что преступник похитил из квартиры ювелирные украшения и мобильный телефон. После этого мужчина скрылся.

"Полицейские установили <...> задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления. Во время обыска квартиры обнаружены и изъяты похищенные ювелирные украшения", – сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что похищенный телефон мужчина успел продать.

Дети от действий злоумышленника не пострадали. Известно, что их возраст – 8 и 12 лет соответственно.

В отношении задержанного было открыто уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее шестеро неизвестных ворвались в квартиру москвича, избили его и ограбили. Сообщалось, что нападение произошло по адресу Зеленый проспект, дом 37.