Подозреваемый в ограблении квартиры задержан в Подмосковье

06:06
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сотрудники полиции смогли задержать мужчину, которого подозревают в ограблении квартиры. Об этом информирует сайт "МВД Медиа", ссылаясь на пресс-службу областного главка МВД.
По данным ведомства, заявление о преступлении поступило в городском округе Клин от 45-летней женщины. Она сообщила, в момент ее отсутствия в квартиру проник неизвестный мужчина. Дверь ему открыли дети, которым злоумышленник представился знакомым их матери.
Известно, что преступник похитил из квартиры ювелирные украшения и мобильный телефон. После этого мужчина скрылся.
"Полицейские установили <...> задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления. Во время обыска квартиры обнаружены и изъяты похищенные ювелирные украшения", – сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что похищенный телефон мужчина успел продать.
Дети от действий злоумышленника не пострадали. Известно, что их возраст – 8 и 12 лет соответственно.
В отношении задержанного было открыто уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее шестеро неизвестных ворвались в квартиру москвича, избили его и ограбили. Сообщалось, что нападение произошло по адресу Зеленый проспект, дом 37.
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