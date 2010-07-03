Пожарные рассказали об опасности тушения собора Парижской Богоматери с воздуха

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Пожарные заявили, что тушение собора Парижской Богоматери с воздуха может стать причиной обрушения всего строения, сообщает РИА Новости.

Кроме того, спасатели утверждают, что при тушении таких строений вертолеты малоэффективны.

Как сообщил ТАСС экс-замначальника ГУ МЧС по Москве Виктор Климкин, главная проблема заключается в больших высотах.

"Потушить такой пожар очень проблематично, тем более, что еще большая площадь. Надо ставить подъемные механизмы. Вертолеты использовать бесполезно, поскольку огнетушащее вещество не попадет к очагу возгорания", – отметил Климкин.

Он выразил мнение, что вода более эффективна при тушении такого пожара, чем пена. Также необходимо вскрыть кровлю здания.

Профессор кафедры надзорной деятельности Академии государственной противопожарной службы МЧС Сергей Назаров, в свою очередь сообщил, что за пожарной безопасностью подобных по значимости зданий в РФ следят очень строго.

"В России все такие здания находятся в ведении специализированной пожарной охраны", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что строительные и реставрационные работы являются самым опасным для любого строения с точки зрения противопожарной безопасности.

Вечером 15 апреля на верхних уровнях здания главного парижского собора возникло возгорание. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за ремонтных работ.

Крыша собора полностью обрушилась. До этого обрушился шпиль. Пожарные службы пытаются локализовать огонь. Мэр Парижа Анн Идальго призвала соблюдать установленный периметр безопасности. Информации о пострадавших пока нет.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отложил телевизионное обращение к нации в связи с пожаром. Французский лидер собирался подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами "желтых жилетов".

Макрон выразил сожаление в связи с масштабным пожаром. По его словам, ему, как и всем гражданам Франции, "грустно видеть, как сгорает эта часть нас".

Последняя информация с места трагического пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.