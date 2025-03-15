Дело о теракте возбуждено после попытки поджога музея неизвестного солдата под Смоленском

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Дело о теракте возбуждено после попытки поджога центра патриотического воспитания "Долг", в котором находится музей неизвестного солдата, в Вязьме Смоленской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ и УМВД по Смоленской области.

Правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 15-летний местный житель. Задержание производилось по месту его жительства. При этом сам молодой человек объяснил свои действия попыткой заработать.

Он рассказал, что в одном из мессенджеров с ним связался неизвестный, который предложил выплатить ему 320 тысяч рублей за поджег штаба всех смоленских поисковиков. Юноша согласился и ночью прибыл к центру "Долг", где разбил стекло с помощью молотка и бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью, а затем скрылся.

В результате его действий помещение понесло не слишком большой урон. Огонь лишь частично повредил окно и подоконник. По словам задержанного, в итоге за выполнение задания ему так и не заплатили.

Правоохранители возбудили против молодого человека уголовное дело по статье "Террористический акт". Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее Ленинский районный суд Тюмени приговорил жителя города к двум годам колонии за попытку сжечь храм. Кроме того, со злоумышленника взыскано более 153 тысяч рублей за нанесенный ущерб. Уточняется, что мужчина бросил четыре стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в проем с изображением иконы, в стену храма и около входной деревянной двери.

