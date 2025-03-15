15 марта, 14:00Происшествия
Росфинмониторинг и МВД выявили легализацию наркодоходов на миллиарды рублей
Фото: 123RF/grigorenko
Сотрудниками Росфинмониторинга и МВД России была выявлена легализация более десяти миллиардов рублей наркодоходов.
"Возбуждено уголовное дело по факту легализации более десяти миллиардов рублей, приобретенных в результате торговли синтетическими наркотиками", – говорится в телеграм-канале Росфинмониторинга.
Отмечается, что участники преступной группы распространяли запрещенные вещества через интернет-магазин в период с 2018 по 2023 год. Средства, полученные в результате незаконного бизнеса, поступали на криптовалютные кошельки. Далее злоумышленники направляли деньги на "промежуточные" кошельки, после чего обналичивали средства через "дроповые" карты.
Ранее сообщалось, что в России наркодилеры начали масштабную рекрутинговую кампанию по привлечению школьников. Подростков от 14 до 16 лет нанимают в качестве закладчиков.
Для своих целей преступники покупают данные о пользователях крупных чат-ботов в Telegram и делают рекламную рассылку по базе контактов. Также злоумышленники проводят розыгрыши автомобилей и денежных призов с заведомо невыполнимыми условиями.
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