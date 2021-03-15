Восемь детей пострадали при опрокидывании автобуса под Сергиевым Посадом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья опрокинулся микроавтобус со школьниками, в результате происшествия пострадали восемь детей. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня днем в результате опрокидывания маршрутного микроавтобуса в Сергиево-Посадском городском округе пострадали 8 несовершеннолетних. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с ДТП", – сообщила представитель подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

Ранее на трассе Екатеринбург – Тюмень в Свердловской области столкнулись грузовой и легковой автомобили, в результате чего погибли пять человек, в числе которых двое детей. Представители МВД проводят проверку по данному факту. После ее окончания будет принято процессуальное решение.