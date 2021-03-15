СК возбудил дело по факту исчезновения десятилетней школьницы в Тверской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Тверской области десятилетняя школьница ушла кататься с горки и не вернулась. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что девочка пропала в городе Андреаполе. Для выяснения всех обстоятельств следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

У горки, с которой катался ребенок, была обнаружена дорожка следов. В СК уточнили, что она ведет к реке Западной Двине.

"Указанные следы обрываются у кромки льда около промоины. С места происшествия изъята ледянка, гипсовые слепки следов детской обуви", – говорится в сообщении.

В настоящее время поиски девочки продолжаются.

Ранее Следственный комитет начал проверку после драки с участием несовершеннолетних на северо-востоке столицы. Уточняется, что 14-летнего юношу доставили в детскую городскую больницу с множественными телесными повреждениями в области лица.