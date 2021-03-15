СК возбудил дело по факту исчезновения десятилетней школьницы в Тверской области

17:41
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Тверской области десятилетняя школьница ушла кататься с горки и не вернулась. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по региону.
В ведомстве уточнили, что девочка пропала в городе Андреаполе. Для выяснения всех обстоятельств следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
У горки, с которой катался ребенок, была обнаружена дорожка следов. В СК уточнили, что она ведет к реке Западной Двине.
"Указанные следы обрываются у кромки льда около промоины. С места происшествия изъята ледянка, гипсовые слепки следов детской обуви", – говорится в сообщении.
В настоящее время поиски девочки продолжаются.
Ранее Следственный комитет начал проверку после драки с участием несовершеннолетних на северо-востоке столицы. Уточняется, что 14-летнего юношу доставили в детскую городскую больницу с множественными телесными повреждениями в области лица.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: