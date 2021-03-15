Специалисты не выявили опасных веществ в редакции "Новой газеты"

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Содержание вредных веществ в редакции "Новой газеты" в Москве не превышает предельных значений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

"Что именно стало причиной инцидента, пока неясно. Из-за появления неприятного резкого запаха, напоминающего канализационный, из здания газеты были эвакуированы 15 человек", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, резкий запах ощущался в коридорах и у входа в редакцию. Замеры показали, что содержание вредных веществ в воздухе соответствуют норме. Сотрудников газеты уже вернули на рабочие места.

Ранее "Новая газета" сообщила о химической атаке на здание в Потаповском переулке. Уточнялось, что все посетители и сотрудники чувствовали стойкий химический запах.

До этого ученые рассказали, почему опасно вдыхать запах салона нового автомобиля. По словам специалистов, он может стать причиной серьезных заболеваний.